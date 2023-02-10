بن غفير يأمر بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي2" في القدس المحتلة ومصدر أمني يصفه "كلام هراء"

وطن: أمر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بالاستعداد بشن عملية "السور الواقي 2" في شرقي القدس المحتلة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن بن غفير أمر شرطة الاحتلال بالإعداد لخطط لعملية "السور الواقي" 2 "في شرقي القدس ابتداء من يوم الأحد.

فيما ذكر مكتب بن غفير أن "هدف العملية هو الوصول إلى ديار منفذي العمليات ووقفها قبل وقوعها".

وتعقيبا على ذلك نقلت: القناة 13 نقلاً عن مصدر أمني كبير، تعليقاً على كلام الوزير بن غفير بشأن الاستعداد لعملية سور واقي 2 في القدس الشرقية: "كلام هراء".

بينما قال الصحفي باراك دافيد ان "تصريحات (بن غفير) ناتجة عن ضغوط ولذلك يطلق التصريحات الفارغة .. عملية على غرار "السور الواقي" بحاجة لموافقة (الكابنيت) ومثل هذا الأمر لم يتم مناقشته .. ومثل هذه العملية بحاجة للتخطيط والدراسة وليس العمل في غضون يومين".