سلطات الاحتلال: منفذ عملية الدهس بالقدس المحتلة حسين قراقع

وطن: اعلنت سلطات الاحتلال ان منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة هو الشاب حسين قراقع من العيساوية ويبلغ من العمر 30 عاما.

وقالت مصادر عبرية ان قراقع هو من نفذ عملية الدهس في القدس المحتلة، ويبدو انه انتظر جيدا محطات الانتظار حتى امتلأت بالمستوطنين وهاجمهم بقوة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال بدأت حملة اعتقالات في صفوف عائلة منفذ قراقع.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أصدر قرارا بإغلاق منزل قراقع وهدمه مباشرة.