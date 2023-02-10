مقتل مستوطنين اثنين واصابة اخرين في عملية دهس بالقدس المحتلة واستشهاد المنفذ

وطن: قالت مصادر عبرية ان مستوطنين اثنين على الاقل قتلا ظهر اليوم في عملية دهس في القدس المحتلة، وان المنفذ قد استشهد.

وذكرت مصادر عبرية ان مستوطنين اثنين قتلا واصيب 8 اخرون بجروح مختلفة بعضها ميؤوس منها في عملية دهس وقعت في محطة انتظار الحافلات في القدس المحتلة.

وقال مدير عام "نجمة داود الحمراء- خدمة الاسعاف الاسرائيلي "هناك ثماني إصابات في هذا الحدث. اثنان جراحهما حرجة واثنان جراحهما خطيرة واثنان بحالة متوسطة. وهناك قتيل في المكان. وتم نقل الجرحى إلى مستشفى شعاري تسيدك".

وتسود حالة من الاستنفار في مدينة القدس المحتلة بعد عملية الدهس.

ولفتت مصادر ان شرطة الاحتلال اطلقت النار على منفذ العملية دون مزيد من التفاصيل.

وقالت القناة 12 العبرية ان منفذ عمــليــة القدس هو شاب من العيساوية، عمره 30 عاماً وانه استشهد.

وجرى تداول مقاطع مصور من مكان العملية يظهر فيها عدد من المستوطنين وهم يطلقون النار على السيارة التي نفذت عملية الدهس.