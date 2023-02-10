عوض عبد الفتاح يكتب.. التأمل في ألم الكارثة



في لحظة واحدة تنهار عوالم كاملة لبشر قضوا في كارثة طبيعية أو كارثة من صنع الانسان . ونحن هنا بصدد كارثة طبيعية، ولكنها تستدعينا للتأمّل، أيضا، في سلوك الانسان، و النظر في حروب وفساد الدول والحكام.

لا "يحظى" ضحايا هذا الانهيار، الذين أصبحوا في العدم، بأي لحظة لفهم ما حصل، او للانشغال بالسؤال الوجودي الابدي، أو بالسؤال؛ لماذا يحصل كل هذا الموت ويأخذ حياة الابرياء، وهو سؤال قديم قدم المجتمع البشري. وحدهم الناجون المصابون، بأجسادهم، أو بنفوسهم، يجدون أنفسهم أمام هذا السؤال. ولا شك أن الجزء الاكبر من المتضررين بصورة مباشرة بالكوارث، ليس لديهم ترف طرح هذا السؤال، فالصدمة مهولة، والخسارة فادحة، وسيحتاجون لفترة طويلة من الزمن لاستعادة توازنهم، مع جرح نفسي غائر ولدته فجيعة الفقدان او التجربة ذاتها.

يقف الانسان العادي البعيد عن موقع الحدث، مشدوهاً، محزوناً، ومصدوماً إزاء كل هذا الدمار . و يعيد اكتشاف عجزه، وحدود قوته، وتأثيره، في مواجهة أحداث الطبيعة المدمرة، وكذلك في مواجهة الحروب، صنيعة الانسان. في الحروب والمصائب، التي يسببها النظام العالمي الراهن، ومن يدير دفته، أو أنظمة الطغيان الملحقة به، رسمياً ، وموضوعياً، يستطيع المرء القيام بأعمال احتجاج، وتنظيم المظاهرات، و إحداث الثورات، وغيرها من النشاطات التي تستهدف التأثير . أما أمام كوارث الطبيعة، فليس هناك من تحتج ضده. ليس أمامك، بموازاة استمرار جهدك الذي يجعل حياتك ذا معنى، سوى أن تتمسك بالإيمان، بعيداً عن الغيبيات والهرطقات، مثل أن الله يعاقب البشر ، أو أن الله يمتحنهم. لا يمكن أن يكون الله قاسياً وعديم الرحمة. ألم يطالبنا الله بالرحمة والتراحم، واظهار التضامن والتعاطف، وتقديم العون لمن يحتاج العون، والصدقة، او الوقوف الى جانب المظلومين، في مواجهة انظمة الاستغلال والقهر .

الحقيقة أن مصيبة البشرية، هو ابتلاؤها بأنظمة وحكام، قتلوا من الشعوب اكثر مما قتلت الطبيعة والأمراض منهم. فالكوارث الطبيعية، على هولها وبشاعتها، تُفجر مشاعر التضامن، والتعاطف، والمشاعر الانسانية، وإن مؤقتا، ولا تترك هذه الكوارث أحقاداً بينهم، لعقود ولقرون، كما تفعل حروب الانظمة وتجار الحروب.

اعتقد االكثيرون، أو تمنوا، أن يؤدي وباء الكورونا، وتبعاته المادية، والنفسية، الى تغييرات حقيقية في سلوك الدول والانسان . غير انه لم يتغير شيء في هذا السلوك. فالشعوب عادت لتخرج الى الشوارع لتستأنف نضالها الابدي، بهدف انتزاع حقها في حياة حرة كريمة. ومؤخرا ، وفي الوقت الذي تعاني فيه البشرية من تبعات وباء الكرونا، النفسية، والاقتصادية، والاجتماعية، نشبت حرب وحشية، هي الحرب الروسية- الامريكية الغربية، في أوكرانيا التي لا تزال مستمرة، تطحن بشرا، مدنيين وجنودا، وتهدد بحرب نووية مرعبة. وفي في النظام العالمي، يتعمق الاستقطاب، ولا احد يستطيع الجزم بأن نظاماً عالمياً جديداً ، اذا ما تشكل، سيكون عادلا، او أقل ظلما، أو أخفّ وطأةً على الشعوب. وفي فلسطين، يزداد نظام الاستعمار الصهيوني تطرفاً ووحشيةً، دون أن يتعظ لا من تبعات مرض الكورونا، ولا من أزمات العالم الطاحنة، الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، ولا من صرخات الشعوب الساعية الى الحياة. كل ما يقلق هذا النظام، الصهيوني، ويشعره بالتوتر الدائم، هو مصادفته لشعب، راسخ في وطنه منذ آلاف السنين، ومصرٌّ على مقاومة المشروع الاستيطاني الاحلالي الاجرامي، ومنعه من تحقيق انتصار نهائي على الحق والعدل .تُقلق هذا النظام المارق، مسألة العدالة، وتُخيفه قيمة المساواة والديمقراطية، التي تضمن حياة طبيعية للبشر، كل البشر، وليس "لشعب الله المختار " فقط.

تخيّل، أو تمنى أدباء، ومفكرون، ومثاليون، أن يؤدي وباء الكورونا والضحايا الذين فتك بهم، وحالة الذعر غير المسبوقة التي اجتاحت كل سكان المعمورة، أن تتراجع حدة الجشع، والتنافس المحموم على موارد الكوكب، بين الاولجاركيات، التي تتحكم باقتصاد العالم، وان تبدأ هذه الاولجاركيات بإعادة النظر بنهجها المدمر لصالح رفاهية الانسان، وتخفيف حدة الفقر والمعاناة، وان تبدأ بالتعاون الحقيقي من أجل بناء البرامج التي تُخفّف من أضرار الكوارث الطبيعية، والامراض، وتوقف التخريب الذي تسببه الدول الكبرى للمناخ .

ستقدم بعض الدول العون، لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، ولكن كما رأينا في السابق، سيعود هؤلاء، الى نهجهم المعتاد، بعد الادعاء أنهم انجزوا المهمة الانسانية. فوراء كل ذلك نظام هو مستغل بنيويّاً، وبالتالي لا يتغير بمحض ارادته.

لذلك سيظل الناس العاديون، سواء ً فرادى، أو من خلال تنظيماتهم؛ المدنية، والسياسية، والاجتماعية، التقدمية، وذات التوجه الانساني، أبطال المعركة الانسانية التحررية؛ تحرر الانسان من الفقر ، والجهل والهيمنة والاستغلال، حاملين على كاهلهم حلم تغيير العالم!