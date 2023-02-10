الكشف عن زيارة "سرية" قام بها رئيس اركان جيش الاحتلال للبحرين

وطن: زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، العاصمة البحرينية المنامة، لحضور مؤتمر عسكري دولي بمشاركة كبار القادة العسكريين من الدول العربية.

وكان يفترض أن تكون زيارة هليفي (وهو مستوطن يسكن في مستوطنة كفار هأورانيم في منطقة رام الله بالضفة)، الأولى إلى البحرين "سرية"، غير أن صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية نشرت صوّرة توثق وجود هليفي في المؤتمر وهو يجلس إلى جوار ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن هليفي عاد إلى البلاد مساء الخميس.

كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية ("بنا")، الأربعاء، مجموعة من الصور للمشاركين في المؤتمر الأمني، خلال استقبالهم من قبل ولي العهد البحريني، وخلال الكلمة التي ألقاها الأخير بحضورهم.

وظهر هليفي في أكثر من صورة أوردتها "بنا"، إلى جانب مجموعة من القيادات العسكرية من الدول المشاركة.

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لهليفي بصفته رئيسا لأركان جيش الاحتلال إلى إحدى دول التطبيع المشاركة في "اتفاقيات أبراهام"، والمرة الأولى التي يشارك فيها كرئيس للأركان في لقاء يجمعه بقادة عسكريين من دول عربية.

ويُنظم مؤتمر "الأمن الإقليمي" في المنامة، برعاية القيادة الوسطى العسكرية في الجيش الأميركي "سينتكوم"، ويشارك فيه قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا.

وكان ولي العهد البحريني قد صرّح، الأربعاء، عن "أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات"، وأعرب عن تطلعه بأن "تعزز مخرجات المؤتمر الجهود الدولية المبذولة في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق أرحب".

وتسلم هليفي (55 عاما) منصبه خلفا لأفيف كوخافي في 16 كانون الأول/ يناير الماضي، وهو مستوطن يسكن في مستوطنة "كفار هأورانيم" في منطقة رام الله في الضفة الغربية؛ ويصف نفسه بأنه متدين، لكنه لا يعتمر قلنسوة ("كيباه").

وتولى هليفي (55 عاما) في الماضي منصب قائد وحدة كوماندوز النخبة "سرية هيئة الأركان العامة"، وقائد لواء المظليين، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، وقائد المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة.

(المصدر- عرب 48)