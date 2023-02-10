الطقس: غائم جزئيا الى صاف وشديد البرودة

وطن: يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث يستمر الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .