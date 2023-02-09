وطن: أفادت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء اليوم الخميس، عن “فوز الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بولاية ثانية في قيادة الحركة ومدتها أربعة أعوام”.

ووفقا للمصادر ، فإن “التجديد للنخالة سيتم بالتزكية في الانتخابات القيادية المرتقبة الشهر المقبل بعد عدم تقدم أي قيادي آخر في الحركة بأوراق ترشحه”.

يُشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين انتخبت، زياد النخالة أمينا عاما لها خلفا للدكتور رمضان عبد الله شلح الذي كان يعاني من وضع صحي حرج في حينها وتوفي شلح فيما بعد، وكشفت مصادر مطلعة مساء اليوم الخميس عن تجديد ولايته لأربعة سنوات قادمة.

المصدر: قناة الميادين