بن غفير يأمر بإنشاء قسم لعزل الأسيرات

وطن: أصدر وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، مساء الخميس، وذلك في أعقاب التوتر في سجن "الدامون"، الأسبوع الماضي، إثر سلسلة من الاعتداءات بحق الأسرى والأسيرات.

وذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية أن ذلك يحدث لأول مرة، إذ لم تعتد مصلحة سجون الاحتلال على عزل الأسيرات في زنازين انفرادية، بسبب "نقص الميزانية" لإنشاء قسم مخصص لزنازين العزل.

وأوضحت أن بن غفير أصدر أوامر بإنشاء قسم لعزل الأسيرات في سجن "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي.

المصدر: (عرب48)