"السوبر ليغ" يعود بصيغة معدلة وتفاصيل جديدة

وطن: قدم منظمو مشروع بطولة "دوري السوبر ليغ" يوم الخميس اقتراحا جديدا طال انتظاره للمسابقة لتضم ما يصل إلى 80 فريقا أوروبيا، خارج سلطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ومن خلال وضع عشرة مبادئ للمشروع "الانفصالي"، قالت شركة "إيه 22 سبورتس مانجمنت"، ومقرها إسبانيا، إنها تحدثت إلى ما يقرب من 50 ناديا أوروبيا بشأن الاقتراح المقدم.

ولم يتضح ما إذا كان أي من هذه الأندية دعم الاقتراح علنا.

وأوضحت "إيه 22 سبورتس مانجمنت": "هدفنا تقديم مشروع رياضي مستدام لمسابقات الأندية الأوروبية، ومتاح على الأقل لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين في أقرب وقت ممكن".

ويوفر الاقتراح تفاصيل حول فكرة صورها رؤساء "إيه22" لأول مرة عام 2021 بأنها منافسة أكثر شمولا ومتعددة المستويات يشارك فيها المزيد من الدول.

وأضافت "المشاركة يجب أن تكون على أساس الجدارة الرياضية السنوية، ويجب ألا يكون هناك أعضاء دائمين".

وكان 12 ناديا أطلقوا من إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا الخطة الأصلية لمشروع "دوري السوبر ليغ" في إبريل عام 2021.

ودعا المشروع حينها إلى دوري يضم 20 فريقا، وكان مدعوما من بنك "جي بي مورغان تشيس"، والذي اعتذر لاحقا عن "سوء التقدير".

وانهار المشروع في غضون يومين وسط رد فعل عنيف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ومشجعين ونواب في إنجلترا هددوا بسن تشريع لمواجهته.

في المقابل، أيدت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس المشروع علنا.

ولكي ينجح أي انفصال عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيحتاج إلى دعم أندية دوريات أصغر، مثل هولندا والبرتغال واسكتلندا.

وقالت "إيه22": "يجب أن تظل الأندية المشاركة ملتزمة تماما بالبطولات المحلية كما هو الحال اليوم".

المصدر: أ ب