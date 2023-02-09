للمرة الثالثة.. تجديد "الإداري" للطالب الجامعي أواب فؤاد يعاقبة من كفر راعي

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للمعتقل أواب فؤاد يعاقبة من بلدة كفر راعي جنوب جنين، للمرة الثالثة .

وأفادت عائلته، بأن محكمة الاحتلال في "عوفر" جددت اعتقال نجلها لمدة خمسة شهور، وهو يقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.

يشار إلى أن المعتقل يعاقبة طالب في الجامعة العربية الأمريكية سنة ثانية طب بشري، واعتقل بتاريخ 13/4/2022، وكان حصل على منحة دراسية في تونس إلا أن الاحتلال منعه من السفر.