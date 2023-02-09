محامي منير الجاغوب لوطن: الإفراج عن الجاغوب بكفالة ولم يكن هناك صفقة أو اعتذار

وطن: أفرجت النيابة العسكرية عصر اليوم عن الناطق الإعلامي باسم حركة فتح منير الجاغوب الذي كان موقوفا لدى الاستخبارات العسكرية.

وقال معتصم عواودة محامي الجاغوب لوطن " ان الافراج عن الجاغوب جرى اليوم بكفالة مالية".

ولفت عواودة ان الافراج عن الجاغوب جرى بعد انتهاء الإجراءات التحقيقية، وقد رأت النيابة العسكرية انه لا ضرورة لتوقيف المتهم أكثر من ذلك بعد انتهاء التحقيقات الضرورية.

ونفى عواودة ان تكون عملية الإفراج جرت في إطار صفقة، موضحا ان الجاغوب لم يقدم أي كتاب اعتذار، ولم تكن هناك صفقة للإفراج عنه.

يذكر أن جهاز الاستخبارات العسكرية اعتقل منير الجاغوب في الثامن عشر من كانون الثاني عقب تسريب مقطع صوتي منسوب له ندد فيه باقتحام أجهزة السلطة أحد مقرات الأجهزة الأمنية واعتقال شقيقه معتصم الجاغوب أحد عناصر الأجهزة الأمنية.

وحسب المقطع الصوتي المنسوب للجاغوب، فقد هاجم فيه رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية زكريا مصلح ورئيس الضابطة الجمركية إياد بركات.