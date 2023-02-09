بسام الكعبي يكتب.. الإسكندرية: غزالة البحر!

تنتشر الكتل الاسمنتية في بحر الإسكندرية، وتبدو بوضوح من أعلى قلعة (قاتيباي) الواقعة أقصى غرب المدينة العريقة؛ لعل الحاجز الاسمنتي ينجح بصد البحر المندفع نحو رئة "الغزالة"! على أمل النجاة من الغرق المحدق بالمدينة في السنوات المقبلة؛ فتظل حجارة القلعة التاريخية عصيّة على المياه كما كانت عصية على القذائف، وتعلو بقامة منتصبة صلبة تطل على شط إسكندرية.

استخدمت في بناء القلعة حجارة أول منارة في العالم أقيمت مطلع القرن الثالث قبل الميلاد بحجارة فرعونية قديمة من مدينتي ممفيس وطيبة، وقد تناثرت حجارة المنارة المرتفعة جراء زلزال أطاح بها بدايات القرن الرابع عشر الميلادي، ليعيد سلطان المماليك الأشرف أبو النصر قاتيباي بناء قلعة على أرض المنارة سنة 1477م بغرض مواجهة تهديدات الإمبراطورية العثمانية التي استهدفت الإسكندرية.

في منتصف الأسبوع الأول من العام الجديد، اتجهتُ برفقة أصدقاء من القاهرة نحو الإسكندرية (6 مليون نسمة) عبر الطريق الصحراوي القديم الذي شق قبل مائة سنة، وتوسع بالتدريج حتى بات شارعًا واسعًا بعدة مسارب منفصلة وآمنة للسيارات الصغيرة والشاحنات الكبيرة في كلا الاتجاهين، قطعنا 220 كيلو مترًا وعبرنا بجوار مدينة السادات ومطار سفنكس (أبو الهول) الدولي الجديد، وسجن وادي النطرون الضخم الذي افتتح حديثًا، وأثار جدلًا في الشارع المصري حول الحريات وحقوق الانسان وتعارضها مع مساحة السجن الهائلة!

لمسنا رمل شاطئ الإسكندرية بعرض قصير جدًا لا يتجاوز مترًا واحدًا، فيما امتداد الشاطئ بطول شاسع لا يقل عن ثلاثين كيلو مترًا، وقد أشار أستاذ هندسة العمارة في جامعة القاهرة الدكتور محمد عزازي إلى تآكل مساحة رمال الشاطئ وانحسارها أمام هجوم الماء بعد أن كانت مساحته واسعة وممتدة عرضيًا، لكن ارتفاع منسوب المياه قضم من عرض الشاطئ، وبات يهدد فعليًا مساحة من المدينة؛ وبخاصة أن تقارير الأمم المتحدة حذرت من غرق الإسكندرية، فيما قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ أواخر 2021: "وداعًا لمدن الإسكندرية، ميامي وشنغهاي التي ستضيع وسط الأمواج"! تقديرات الخبراء أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة سيرفع مستوى البحر مترًا واحدًا في السنوات الثلاثين المقبلة؛ ما يؤدي إلى غرق ثلث الإسكندرية! واجبار نحو مليوني مواطن على مغادرة أحياء شاطئية في المدينة التاريخية.

أنشأ الاسكندر المقدوني الاسكندرية أواسط القرن الرابع قبل الميلاد، وأعلنها عاصمة لمصر، قبل سقوطها بقبضة الجنرال يوليوس قيصر، حاكم روما، سنة 47 قبل الميلاد، ومع بداية الحكم الروماني في مصر استقطبت الديانة المسيحية أهل المدينة، وبدأ التحول من الوثنية إلى المسيحية، وتعزز عندما نفذ بطريرك الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي المرسوم الامبراطوري الروماني بتدمير المعابد الوثنية وتحويل بعضها إلى كنائس، وخضعتْ المدينة في القرن السابع الميلادي إلى الامبراطورية البيزنطية الشرقية عقب انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية، وتعرضتْ الاسكندرية إلى هجوم فارسي أدى إلى تدمير المدينة ونهبها، لكن الامبراطور البيزنطي (هرقل) تمكن بعد سنوات من استعادة المدينة حتى سقطتْ بقبضة الفتح الإسلامي سنة 641م قبل أن تتعرض لعمليات تدمير للمعابد أثناء الحملات الصليبية التي استهدفتها أواخر 1365م.

ظلتْ الاسكندرية المدينة الأولى في مصر طوال ألف سنة حتى أقام القائد العربي عمرو بن العاص مدينة (الفسطاط) واتخذها عاصمة لمصر، وحافظ على الإسكندرية كميناء للحكم الاسلامي، لكن مرتبة (الفسطاط) تراجعت عندما أسس القائد التونسي الفاطمي جوهر الصقلي مدينة القاهرة سنة 969م شمال الفسطاط، وتعززت مكانتها عندما نقل اليها الخليفة الفاطمي المعز لدين الله مقر اقامته من المنصورية في تونس إلى القاهرة سنة 971م.

أطلُ من الطابق العلوي للقلعة على بحر الإسكندرية، وألمسُ بصمت حجارة (قاتيباي) التاريخية الصامتة عن سرد التاريخ: أنشأ سلطان المماليك حصن المدينة سنة 1480م، قبل أن تفقد الإسكندرية مكانتها التجارية على (طريق الحرير) القديم عقب اكتشاف (رأس الرجاء الصالح) في جنوب القارة الافريقية، وتحول طريق التجارة إلى المحيط الأطلسي بدلا من البحر المتوسط، فيما خضعتْ المدينة إلى الحكم العثماني سنة 1517م، واجتاحها الجنرال الفرنسي نابليون سنة 1798م وخضعتْ للقوات البريطانية سنة 1801م بعد هزيمة جيش نابليون في معركة (أبي قير) الثانية شرقي الاسكندرية.

رفض الثائر المصري أحمد عرابي (1841-1911) انصياع الحاكم المصري (الخديوي توفيق) لهيمنة المستعمر الإنجليزي، وأمر قواته صيف 1882م بقصف سفن الاحتلال البريطاني في بحر الإسكندرية، فتعرضتْ حجارة القلعة ومباني المدينة إلى التدمير! وصمدتْ الكرامة وروح الانتماء المصري؛ رغم هزيمة قوات عرابي وتوغل الغزاة في بر المحروسة قبل المواجهة الأخيرة في معركة (التل الكبير) في محافظة الاسماعيلية شمال شرق القاهرة واحتلال أراضي مصر، وصدور قرار بطرد الثائر عرابي ورفاقه إلى جزيرة سيلان (سيرلانكا) جنوب الهند! عاش (عرابي) نحو عشرين سنة في المنفى، وعاد إلى وطنه ليكون قائدًا ملهمًا لثورتي 1919 و1952 في المحروسة التي كرمته بمجموعة من النصب التذكارية، وأطلقت اسمه على عدد من الشوارع والميادين في مدن النيل.

خضعتْ الإسكندرية طوال 150 سنة لأسرة الباشا محمد علي، وتعرضتْ لقصف إيطالي ألماني مدمر خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، ومع انتصار ثورة الضباط الأحرار فجر 23 تموز 1952 بقيادة الزعيم العروبي جمال عبد الناصر تم انهاء حكم سلالة محمد علي وإلغاء الملكية وترحيل الملك فاروق عبر ميناء الإسكندرية إلى المنفى الإيطالي.

في استراحة المساء بمطعم شهير للسمك يلامس البحر.. تساءلتُ: هل جلَسَ الروائي المرموق الراحل فاروق وادي هنا؟ هل تأمل الكاتب الفلسطيني المبدئي، من هنا، ارتفاع الموج في بحر الاسكندرية وتاريخها العريق؟ متى يصدر كتابه المهم ( الإسكندرية: 59 شارع صفية زغلول)؟ كم مرة ردد المثقف المنتمي فاروق وادي من هنا قصيدة الشاعر الشعبي المقاوم العنيد أحمد فؤاد نجم:

يا اسكندرية بحرك عجايب

يا ريت ينوبني من الحب نايب

تحذفني موجة

على صدر موجة

والبحر هوجة

والصيد مطايب

أغسل هدومي

وأنشر همومي

على شمس طالعة

وأنا فيها دايب

كأني فلاح في جيش عرابي

مات ع الطوابي

وراح في بحرك

كأني نسمة فوق الروابي