الشعب الفلسطيني يعيد هويته الوطنية إلى اوجها السياسي والإعلامي

كتب عبدالرحيم الريماوي:

الشعب الفلسطيني يواجه حكومة احتلالية تتبنى مخططات سياسية وجغرافية وديمغرافية تهدف لفرض سياسة "الضم والتهويد والأسرة على ارض فلسطين التاريخية"، وتعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني "ديمغرافيا" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. هذه المخططات الجهنمية، دفعت الكاتب الصحفي الأديب المصري محمد سلماوي للقول، بأن "القضية الفلسطينية تمر الآن بأخطر منعطف فى تاريخها"، إسرائيل بقيادة بنيامين نيتانياهو نجحت لأول مرة فى فصل القضية الفلسطينية عن عمقها العربي والإسلامي، تشكيلة الحكومة الاحتلالية الحالية تعمل على فرض مفهوم جديد للسلام لا يعترف بحق عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للشعب الفلسطيني، ونسفت مبدأ "الأرض مقابل السلام" كما نص عليه اتفاق أوسلو، وتستخدم لغة القوة والتصعيد والتهديد واشعال الحرائق في الضفة الغربية ضد كل ما هو فلسطيني لتنفيذ مخططاتها "الاحلالية، ضم مناطق "C" وزيادة البناء والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل والبيوت لفرض سياسة التهجير على أبناء الشعب الفلسطيني بمدينة القدس، لفرض الرؤية والرواية التوراتية التلمودية. على ارض الواقع "الاحتلال" بسياساته رفع من حالة الغليان، والكفاح والنضال والاحتضان الشعبي للتشكيلات الفلسطينية المقاومة كـكتائب جنين وعرين الأسود وكتائب بلاطة وكتائب الأقصى والذئاب المنفردة" وفي الوقت ذاته تجاهلت الادارات الامريكية الأمريكية المتعاقبة والعالم تحقيق السلام العادل والشامل على أساس الشرعية والقانون الدولي في المنطقة، وغياب الدور العربي والإسلامي الفاعل على المستويين الدولي والإقليمي لإجبار "إسرائيل" على انهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

المتطرفان ايتمار بن غفير وبيزائيل سموتريتش، يعملان ليل نهار على تنفيذ وتطبيق المخططات الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المتطرفان لا يخفيان عدائهما الشديد لكا ما هو فلسطيني ويدعوان لطرد وتهجير الفلسطينيين الى الأردن من اجل مصادرة أراضيهم كاستراتيجية من اجل تهويد واسرلة الأرضي الفلسطينية المحتلة، بتشجيع ومباركة رئيس الحكومة الاحتلالية بنيامين نتنياهو المتطرف الليكودي. التحديات والمخاطر الاحتلالية دفعت المكونات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والثقافية والشعبية لتوحيد الجهود لمواجهة الممارسات والاعدامات اليومية وتفتيت الكينونة "السياسية والجغرافية والديمغرافية الفلسطينية" التي تنتهجها حكومة الثلاثي المتطرف "بنيامين نتنياهو وايتمار بن غفير وسموتريتش" .

الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من ويلات "الانقسام الأسود" وغياب الاستراتيجية والبرامج السياسية العملية لمواجهة مخاطر وتحديات "الاحتلال الاحلالي". الشعب يواجه الانتهاكات وممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين، الذراع الضارب في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلتين، باستخدام بالقوة العسكرية والسياسية الغاشمتين على مرآى ومسمع القوى العربية والإسلامية والشعبية والدولية، دون تحريك أي ساكن اتجاه الانتهاكات الاحتلالية، وتنفيذ سياسة الاعدامات اليومية في شوارع وازقة المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

الكفاح والنضال الفلسطيني المتواصل في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلتين يعيد الهوية الوطنية الفلسطينية الى اوجها السياسي والإعلامي. الكفاح والنضال الشعبي يهدف الى تعزيز الصمود والوجود الفلسطيني على ارضه، رغم قلة الإمكانيات، ما يشكل عائقا وعقبة في استكمال الاحتلال ضم الأراضي وفرض "سياسة الامر الواقع على الأرض. كل هذا يؤكد على صلابة وتجذير الإرادة الشعبية في القدرة على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفق الرؤية الفلسطينية والعربية والإسلامية الدولية، لحل الصراع العربي الفلسطيني-الاحتلالي وتحقيق حق تقرير المصير، الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. بمساندة التشكيلات الميدانية المقاومة، الشعب يخوض ثورة شعبية لإنهاء الاحتلال واسقاط صفقة القرن، والثورة الشعبية تشكل وبالا سياسيا واعلاميا وميدانيا على المخططات "الاحتلالية الاحلالية" واستقرار المستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، الهبات الشعبية الفلسطينية المتصاعدة تمثل وتشكل عبئا ثقيلا على الاحتلال وسياساته في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

الكل الفلسطيني متضرر من الاحتلال وسياسته السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصادرة حاضر ومستقبل الفلسطينيين، القانون الدولي يعطي الشعوب الحق في الدفاع عن نفسها وحقوقها، وفق هذا الحق، الشعب الفلسطيني يواصل كفاحه ونضاله في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سؤال موجه للقوى العربية والإسلامية والدولية، الى متى ستصمتون وتسكتون و"تكيلون بمكيالين" عمليات القتل اليومية والميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في شوارع وازقة المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية؟