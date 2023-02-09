اتهام 4 شبان من النقب ببيع أسلحة لنشطاء بالجهاد الإسلامي بالضفة

وطن: زعم جهاز "الشاباك" وشرطة الاختلال الاسرائيلي بأن مجموعة تضم 4 شباب من قرية تل السبع في منطقة النقب، قد باعت أسلحة وذخيرة لناشطين بحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

وقدمت نيابة الاحتلال إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لوائح اتهام وتصريح ادعاء ضد 4 شباب من قرية تل السبع، نسبت إليهم تهم بيع أسلحة وذخيرة لناشطين بحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

ومن المزمع تقديم لائحة اتهام للمحكمة العسكرية ضد مجدي عمارنة من يعبد بالضفة الغربية في الأيام القريبة في ذات الملف.

وأعلن جهاز (الشاباك) وشرطة الاحتلال اليوم، الخميس، عن اعتقال المجموعة.

وادعى "الشاباك" في بيانه أنه خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، اعتُقل الشقيقان آدم ومحمد أبو طه من تل السبع بالنقب، ومجدي عمارنة من بلدة يعبد المحاذية لمدينة جنين بالضفة الغربية، وذلك للاشتباه ببيع كمية كبيرة من الذخيرة وقطع أسلحة.