حزب الشعب: مواجهة إرهاب حكومة الاحتلال الفاشية يتطلب وحدة وطنية واستراتيجية موحدة

رام الله – وطن: أكد حزب الشعب ان مواجهة إرهاب حكومة الاحتلال الفاشية يتطلب وحدة وطنية واستراتيجية موحدة،

وقال الحزب في بيان وصل وطن نسخة عنه في بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعون لإعادة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني "حزب الشيوعيين الفلسطينيين"، ان ذكرى التأسيس تأتي "ونحن أشد عزماَ على مواصلة النضال الوطني والكفاح الاجتماعي، وعاقدين العزم على استثمار ذكرى العاشر من شباط كمحطة هامة من أجل استنهاض حزبنا، وتعزيز دوره في الكفاح الوطني من أجل حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة".

واستذكر الحزب "المؤسسين الأوائل وشهداء الحزب، مجددين العهد لهم ولشهداء شعبنا وأسراه، على مواصلة النضال إلى ان تتحقق أهدافه الوطنية، وبناء المجتمع الذي يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة."

وقال الحزب انه في ظل المرحلة التي يهدد فيها الاحتلال المشروع الوطني ووجوده الشعب فوق أرضه، وانطلاقا من استراتيجيته السياسية، فإنه يؤكد مجدداَ على وجهته التي يسعى جاهداَ لتحقيقها وهي "إن العلاقة التي تربط شعبنا بالاحتلال الاسرائيلي، هي علاقة قائمة على الصراع بمضمونه الوطني، وانطلاقاَ من ذلك يجب تعزيز نضالات شعبنا وفي مقدمتها المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وممارساته، والتأكيد على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي والتمسك بالقرارات الاخيرة للقيادة الفلسطينية والتي تضمنت وقف "التنسيق الأمني"".

ودعا الحزب الى "العمل على توحيد قوى وقطاعات شعبنا في مواجهة إرهاب حكومة الاحتلال الصهيوني اليمينية والفاشية، والتي تسعى بسياساتها لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، الأمر الذي يتطلب إنهاء الانقسام وبذل جهود حقيقية من أجل ذلك، وإلى أن نستطيع تحقيق هذا الهدف، فمن الملح الآن التفاهم والتوافق على وحدة الموقف وأدوات النضال الفلسطيني، في مجابهة الاحتلال وجرائمه، وهو الأمر الذي يستدعي أوسع وحدة وطنية واستراتيجية موحدة."

ولفت الحزب الى ضرورة "مواجهة مؤامرة تبديد وتشتيت التمثيل الفلسطيني الموحد، وتحويل أبناء شعبنا لمجرد تجمعات سكانية، متباينين في واقعهم وظروفهم وأهدافهم، وصولاَ لتبديد الهوية الوطنية الجامعة لهم، وذلك من خلال ضرب العنوان الرئيسي لهذا التمثيل الذي تمثله منظمة التحرير. وإن مواجهة ذلك يستدعي ودون أي تجاهل أو تباطؤ مهما كانت ذرائعه، استنهاض مكانة المنظمة وتفعيل هيئاتها كافة، واشراك القوى الفاعلة فيها والعمل على تطوير مؤسساتها".

وقال الحزب " إن شعبنا وهو يواجه مخططات حكومة الاحتلال الفاشي، فإنه بحاجة لأن يطور من أدوات كفاحه الشعبي بصورة فاعلة وموحدة وبمشاركة مختلف القوى والقطاعات، وهو يرى بأن المقاومة الشعبية المنظمة والمتواصلة، وصولاَ للانتفاضة الشعبية الشاملة، هي الوسيلة النضالية الأكثر استجابة وملائمة للظروف المحيطة بشعبنا وقضيته الوطنية. وفي ذات الساق نؤكد ضرورة توسيع وتطوير حركة المقاطعة للاحتلال ومنتوجاته واستثماراته، وكذلك العمل مع القوى والأحزاب والأطر العربية لبناء وتوسيع جبهة شعبية عربية ضد التطبيع".

ودعا الحزب الى "إعادة النظر في أولويات السلطة الفلسطينية - كما سبق ان دعا الحزب - انطلاقا من إنهاء التزاماتها مع دولة الاحتلال وإعادة صياغة أولوياتها ووظيفتها ودورها، وفي مقدمة ذلك تعزيز صمود أبناء شعبنا، وضمان احترام وتكريس الحقوق الاجتماعية والحريات الديمقراطية دون أي تغول عليها أو مساس بها."