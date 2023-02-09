الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء بثمانية منازل ومزرعة في دوما

وطن: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إخطارات بوقف البناء بثمانية منازل ومزرعة في قرية دوما، جنوب نابلس.

وأفاد ت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت تسعة إخطارات بوقف البناء لثمانية منازل ومزرعة في المنطقة الغربية من القرية.

وتعود المنازل للمواطنين: عز الدين قيس دوابشة، وأنور فوزي سلاودة، ومأمون رشيد دوابشة (منزل من 3 طوابق)، وحازم عبد الجليل دوابشة (منزل من طابقين)، وأمين رشيد دوابشة، ومحمد نضال دوابشة (طابقين)، وآخر لمواطن من بلدة حزما، إضافة إلى مزرعة للمواطن إبراهيم عبد الرزاق دوابشة.