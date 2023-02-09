الاحتلال يقرر تجنيد 4 سرايا احتياط استعدادا للتصعيد المحتمل في رمضان

رام الله - وطن: قالت مصادر عبرية اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل تأهبه واستعداده لشهر رمضان المبارك الذي يتوقع أن يكون ساخناً مع استمرار العدوان على أبناء شعبنا والمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت قناة كان العبرية، أن شرطة الاحتلال تستعد لتجنيد 4 سرايا احتياط استعدادًا لشهر رمضان. وستجري هذه السرايا تمرينًا لاقتحام المسجد الأقصى.

ويأتي هذا التأهب في ظل التحذيرات من احتمالية وقوع عمليات فدائية خلال الأيام المقبلة، حيث إن هناك قفزة كبيرة في التحذيرات وصلت للمؤسسة الأمنية من احتمالية وقوع عمليات خلال الأيام القادمة.