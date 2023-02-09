الاحتلال يصدر أمرا بهدم منازل عائلات الأسير هيلان والشهيدين محمد صوف ويحيى علقم

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة امس الأربعاء، أوامر هدم منزل الأسير يونس هيلان (19 عاما)، ومنزل الشهيد محمد صوف (18 عاما)، اللذان ينسب لهما تنفيذ عمليتين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة.

ووقع قائد جيش الاحتلال، على أمري هدم منزلي الفلسطينيين اللذين نفذا عمليتي في المنطقة الصناعية في مستوطنة "أريئيل" وفي بلدة الفندق شرق مدينة قلقيلية.

يذكر أن الأسير هيلان من قرية حجة، التي تقع بين مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة، وينسب له الاحتلال تنفيذ عملية طعن في بلدة الفندق في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن متأثرا بإصابته.

والشهيد محمد مراد صوف من سكان بلدة حارس قضاء سلفيت، وينسب له الاحتلال تنفيذ عملية طعن ودهس في المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة "أريئيل" في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وأصابة 4 آخرين.

وفي السياق ذاته، وقّع القائد العسكري الإسرائيلي على أمر هدم منزل منفذ عملية "النبي يعقوب" في القدس الشهيد خيري علقم، التي قُتل فيها سبعة مستوطنين وأصيب 3 آخرون.

وصادق الاحتلال على تمديد أمر إغلاق منزل عائلة علقم إلى حين تنفيذ عملية الهدم.