الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة تطلق حملات دعم لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

وطن: أطلقت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، عبر المنصات الإلكترونية، حملات لجمع الدعم للمتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا قبل 3 أيام.

وقام النشطاء بتوجيه الأهالي لإرسال مساعداتهم العينية إلى المؤسسات العاملة في الميدان، سواء للقطاع الصحي أو خدمات الإغاثة والإنقاذ، وتسكين العائلات المهجرة.

وهبّت الجالية الفلسطينية لتقديم الدعم والمساعدة إلى الأشقاء في سوريا وتركيا، في محاولة للتخفيف من آثار الزلزال الذي خلّف عشرات آلاف القتلى والجرحى.