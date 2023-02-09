الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة المريضة رجاء كرسوع من نابلس

وطن: مددت سلطات الاحتــلال اليوم الأربعاء، توقيف الأسيرة رجاء كرسوع من نابلس، 8 أيام بذريعة استكمال التحقيق معها.

ويعتقل الاحتلال المواطنة كرسوع (48 عاماً) في مركز توقيف "بيتا تكفاح"، حيث يمنع محاميها وعائلتها من لقائها رغم خطورة وضعها الصحي وحاجتها لمتابعة المستشفى بشكل دائم.

واعتقلت رجاء كرسوع، أمس الأربعاء، بعد اقتحام منزلها في مخيم بلاطة بنابلس، والتحقيق معها ميدانياً بعد تفتيش وتخريب محتويات المنزل.

وأجرت الأسيرة كرسوع، عدة عمليات جراحية ولديها بلاتين في قدميها، كما أنها تعاني من انحناء في العمود الفقري وانسداد في المريء وضيق في التنفس، تسير بمساعدة عكازات، وبحاجة لعلاج مستمر ومتابعة دائمة في المستشفى، وحقن خاصة بتسهيل عملية التنفس.

وتضاف رجاء كرسوع، إلى 29 أسيرة بينهن 7 أمهات و3 قاصرات، يعتقلهن الاحتلال في ظروف سيئة بسجن الدامون الذي يفتقر إلى مقومات الحياة.

ويتعمد الاحتلال التضييق على الأسيرات، وحرمانهن من الحقوق الانسانية، والخصوصية داخل السجن.