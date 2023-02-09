الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان من أريحا ورام الله وبيت لحم .

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سائد العوضات من مخيم عقبة جبر، قبل أن تعتدي عليه بالضرب خلال اقتحام منزل قريبه في قرية الديوك شمال أريحا.

كما واعتقلت الشاب صامد نبيل عقب اقتحام منزله في قرية كفر نعمة برام الله والعبث بمحتوياته .

ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الكامل من منطقة شارع الصف وسط المدينة، بعد دهم منزله وتفتيشه.