الطقس: اجواء شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لسقوط الامطار

وطن: توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، ان يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد وزخات من الثلج وتشويش على حركة الطرق فوق المرتفعات العالية. كما حذرت من تدني مدى الرؤيا الأفقية واحتمال تشكل الصقيع والانجماد في ساعات صباح الباكر يومي الجمعة والسبت.