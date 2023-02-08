رئيسة بلدية برشلونة تجمد العلاقات مع "تل أبيب" بسبب نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

وطن: أعلنت رئيسة بلدية برشلونة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تجميد العلاقات مع مدينة تل أبيب وإلغاء اتفاقية التوأمة معها، وذلك بسبب نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي تمارسة إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقالت أدا كولاو، عمدة المدينة اليسارية، خلال مؤتمر صحافي، "طالب أكثر من مئة منظمة وأكثر من 4 آلاف مواطن بالدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ولهذا السبب، بصفتي رئيس البلدية، كتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأبلغه بأنني علقت مؤقتا العلاقة المؤسسية بين برشلونة وتل أبيب".

وحيت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات (BDS)، في بيان، المسؤولة الإسبانية والمجموعات الشعبية، التي ساعدت في الوصول لقرار تجميد العلاقات مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية التوأمة مع تل أبيب، مشيرة إلى أنه “بذلك تكون بلدية برشلونة أول بلدية تقطع علاقاتها مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”.

وأضافت “مع تصاعد جرائم الحكومة الإسرائيلية ذات النزعة الفاشية بحق شعبنا في الأشهر الأخيرة، بدأ العالم يلتفت أكثر من أي وقت مضى لبشاعة النظام الذي يقاومه الشعب الفلسطيني منذ عقود”.

ودعت الحركة “جميع الحكومات ومجالس البلديات والمؤسسات حول العالم للسير على خطى بلدية برشلونة لفرض عزلة عالمية على نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ومحاسبته على مجازره المستمرة والضغط على الأمم المتحدة للتحقيق في اقترافه جريمة الأبارتهايد”.