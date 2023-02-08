اتحاد العاملين العرب في وكالة " الاونروا" يعلق الاضراب لمدة 10 أيام

رام الله - وطن: أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين عن تعليق الاضراب المفتوح ابتداءً من يوم غد الخميس على أن يتم الحوار مع الإدارة حول زيادة الرواتب، وذلك تحت سقف زمني مدته 10 أيام عمل، اضافة الى وقف كل الإجراءات بحق رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد، وذلك استجابة لمبادرة من مكتب الرئيس ورئيس دائرة شؤون اللاجئين ووزارة العمل.

وطالب الاتحاد من كافة العاملين التوجه يوم غد الخميس الى أماكن عملهم، لافتا الى انه سيبقى في حالة انعقاد دائم.

وكان الاتحاد قد شرع في 23 كانون الثاني بإضراب شامل في مؤسسات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في خطوة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبد الله عن العمل.

وأغلقت المدارس ومقرات المؤسسات المختلفة التابعة للأونروا في مختلف محافظات الضفة الغربية، أبوابها مع عودة الطلاب للدوام الدراسي من جديد بعد إجازة النصف الدراسي الأول.