هاني عرفات يكتب لوطن .. ألا يكفينا قهراً

هذا حديث قهر وعجز وألم ، ليس فقط لمشاهدة صور ضحايا الزلزال المدمر ، بل بسبب أشياء أخرى تكاد تخرج الإنسان عن طوره :

من يميز بين الضحايا في سوريا على أساس مناطق خارج وداخل سيطرة الحكومة السورية، خالي من أي ذرة إنسانية، الضحايا هم الضحايا ، الألم واحد والفقدان واحد، لا هذا له ذنب في الوضع المأساوي في سوريا ولا ذاك، معظم الضحايا أطفال حسب الاحصائيات ، ولدوا بعد ٢٠١١م وحتى من عمره اليوم تجاوز الرابعة والعشرين كان طفلاً حينما ذهبت سوريا نحو مجهولها ومعلوم الخارج. هذا تصنيف لا إنساني و وحشي .

حينما ينفلت علينا من يعتقد بأن الزلازل والكوارث الطبيعية هي عقاب رباني دون اخذ الاسباب بعين الاعتبار، فقد بلغنا من الجهل أعظمه ، كيف يمكن لأحدهم أن يقول: ما اهتزت أرض تحت قوم إلا لكثرة ذنوبهم !!!!! ما هو ذنب هؤلاء الاطفال. في قصص عاد وثمود ولوط، وفي سفينة نوح ، كان الله ينجي القوم الصالحين . كل شئ بمشيئة الله ، لكن الكوارث الطبيعية لها أسبابها ، والله نهى عن أن تلقي الناس بنفسها الى التهلكة ، وأن تأخذ بالأسباب وأن تفعل ما بوسعها لكي تتقي الاذى . عدم أخذ الحيطة والحذر والتواكل بمثابة الانتحار والانتحار حرام.

هناك من يسعى خلف ترهيب الناس لجني ثمار سياسية وليست دينية ، وهذا بحد ذاته حرام. يجب حث الناس على العلم ، لكي تستطيع اتقاء المخاطر التي تهدد حياتها . العلم والمعرفة تنقذ الناس ومعتقدها إذا شئت .

اليابان منذ أكثر من أربعين عاماً ، بدأت تشيد بنيانها على قواعد متحركة مرنة تحول دون سقوط البناء عند حدوث الزلازل، مما أدى إلى تقليل عدد ضحايا الزلازل بشكل ملحوظ. هل هم أكثر إيماناً من السوريين والأتراك ؟؟؟

عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. قال أهل العلم أن هذا يعني أن المؤمن لا يقصد وجهاً قد نكب فيه، أو من جهته فيعود إليه ثانية لينكب مرةً أخرى فلم يتعظ بنكبته الأولى.



مرة أخرى نرى العالم الغربي المتحضر والإنساني ، يكشف لنا عن أنيابه حينما يتعلق الامر بشعوب الشرق، بأن يتم تجاهل الوضع الإنساني في سوريا ، بحرمان السوريين خارج مناطق المعارضة من المساعدات إلا من خلال مؤسسات غير حكومية معينة . طبعاً لا داعي للتعمق أكثر في ماهية هذه المؤسسات المرضي عنها.

قلت فيما مضى حينما اعتمدت عقوبات قيصر في سوريا، أن هذه عقوبات ضد بلد وليست ضد نظام ، وهم يعرفون ذلك جيداً، وهم بذلك يستغلون المعاناة الانسانية لتحقيق أغراض سياسية ، عن طريق تعذيب الناس وزيادة معاناتها على أمل أن تثور ضد النظام. هذا بحد ذاته يمكن أن يصنف جرائم ضد الانسانية. هذا ما فعلوه بالشعب العراقي لسنوات وسنوات، ولم يفلح في سقوط الحكم العراقي ، بل في زيادة معاناة الشعب العراقي فقط . وهم يكررون الأمر ذاته في سوريا دون رادع أو وازع من ضمير.

كان الله في عون الضحايا وأسرهم ، ولا عزاء للمتواكلين .