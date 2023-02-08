بلدية برشلونة تجمّد العلاقات مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي

وطن: حيت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني الذي يقود حركة المقاطعة (BDS)، رئيسة بلدية برشلونة "آدا كولاو" والمجموعات الشعبية التي ساعدت في الوصول لقرار تجميد العلاقات مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية التوأمة مع "تل أبيب".

وقالت اللجنة في بيان وصل وطن نسخة عنه ان بلدية برشلونة بذلك القرار تكون أول بلدية تقطع علاقاتها مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.

وتابعت اللجنة "مع تصاعد جرائم الحكومة الإسرائيلية ذات النزعة الفاشية بحق شعبنا في الأشهر الأخيرة، بدأ العالم يلتفت أكثر من أي وقت مضى لبشاعة النظام الذي يقاومه الشعب الفلسطيني منذ عقود. ندعو جميع الحكومات ومجالس البلديات والمؤسسات حول العالم للسير على خطى بلدية برشلونة لفرض عزلة عالمية على نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ومحاسبته على مجازره المستمرة والضغط على الأمم المتحدة للتحقيق في اقترافه جريمة الأبارتهايد (الفصل العنصري)."