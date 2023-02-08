توقيع إتفاقية اختبار تطبيق "دفعاتي" لدى سلطة النقد الفلسطينية

وطن: وقعت سلطة النقد اليوم اتفاقية اختبار تطبيق "دفعاتي" في المختبر التنظيمي، وبذلك يكون "دفعاتي" أول تطبيق إلكتروني يحقق شروط ومتطلبات الإنضمام إلى المختبر بعد إستكمال كافة المتطلبات الإدارية والفنية اللازمة.

ويقدم تطبيق "دفعاتي"، المطور من قبل مجموعة من الرياديين، حلولاً لتقسيط المشتريات بشكل شهري من خلال ربط التجار والزبائن بشكل إلكتروني وتسديد الأقساط بواسطة الحسابات البنكية للطرفين، وبالتالي سيوفر أداة جديدة للمواطنين لتقسيط مشترياتهم وتقليل الوقت والجهد والتكاليف.

وشارك في توقيع الاتفاقية محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم ومطورو تطبيق "دفعاتي" السادة، عمر الجعبري، وأحمد عبد الوهاب، ومحمد الشريف.

وأشار المحافظ خلال التوقيع إلى جهود سلطة النقد الهادفة إلى خلق بيئة تدعم الإبداع والرياديين، وأهمية تطوير الخدمات المالية والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق الازدهار الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق المستهلكين. مؤكداً أن قانون المدفوعات الجديد قد وفر البيئة التشريعية المناسبة لاختبار وعمل تطبيق "دفعاتي" بالإضافة إلى تمكين سلطة النقد من العمل على توفير حلول في مجالات التحقق الرقمي والهوية المالية الرقمية.

من جانبه تقدم السيد عمر الجعبري بالشكر لسلطة النقد على قبول اختبار التطبيق وجهودها في تبني الأفكار الريادية واحتضانها وإزالة المعيقات التنظيمية وتوفير البيئة التجريبية اللازمة لاختبار مدى فعاليتها وجدواها قبل إطلاقها في السوق المحلي والدولي.

وكانت سلطة النقد قد أطلقت المختبر التنظيمي العام الماضي، والذي يعتبر بيئة اختبار تجريبية متاحة للمؤسسات المالية المرخصة من قبل سلطة النقد والشركات الناشئة والأفراد ورواد الأعمال، بهدف السماح باختبار حلول وتطبيقات وتقنيات مالية مبتكرة في بيئة عمل حقيقية وعلى مستخدمين حقيقيين، وتمكين مقدمي ومبتكري حلول التكنولوجيا المالية من الحصول على الإرشاد والتوجيه المناسب، وتحسين مستوى الخدمات المالية الرقمية المقدمة للمستخدمين.



