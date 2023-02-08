"التطبيع " ... الغث السمين الذي التهمته الدول العربية

كتب فادي البرغوثي: يدور الحديث في الفترة الاخيرة حول انضمام السودان الى اتفاقية "ابراهام" التي رعتها إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بين دولة الاحتلال الاسرائيلي ودول عربية.

ومع مرور العديد من السنوات، يُلاحظ ان الدول العربية التي وقعت اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال لم تستفيد من هذه ورغم ذلك عملت على جر السودان الى هذه الاتفاقية مستغلين وضعها الاقتصادي السيء الذي تعيشه، كما ان دولة الاحتلال نفسها التي تظن ان هروبها من استحقاقات القضية الفلسطينية الى الدول العربية، سيساعدها على تصفية القضية الفلسطينية ويدفعها للحل وفقا للتصور الاسرائيلي المرفوض فلسطينيا.

ان اتفاقيات "ابراهام" هي في الحقيقة صكوك استسلام وقعت عليها الدول العربية للعدو والاحتلال الإسرائيلي، لكنها في نفس الوقت لا تغني ولا تسمن دولة الاحتلال، خاصة ان شعوب الدول الموقعة على الاتفاقيات ترفض رفضا قاطعا التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي والتي تعبر عنه بأشكال مختلفة كان اكثرها وضوحا ما حدث في مونديال قطر 2022 م والتي اظهرت فيه الشعوب العربية وقوفها مع الشعب الفلسطيني ومعاداتها للاحتلال بطريقة جذرية.

وقبل ذلك تكرر الأمر في معركة سيف القدس والتي بينت مدى قوة التعاطف مع الشعب الفلسطيني والعداء الكبير لدولة الاحتلال الاسرائيلي حيث حاولت الشعوب اختراق الحدود للوصول الى فلسطين المحتلة، تعبيرا عن غضب وسخط عارم ساد كافة الشعوب العربية اثناء المعركة.

وعودة الى السودان التي كانت اخر الملتحقين في اتفاقيات "ابراهام" عقب الاطاحة بنظام عمر البشير، فأنه من الضروري التوضيح ان المظاهرات التي حدثت في السودان للإطاحة في عمر البشير كانت تحاول تحسين وضع السودان الاقتصادي والاجتماعي وليس الاقتراب من عدو الشعوب العربية، وقد اظهرت المظاهرات التي خرجت ضد البشير العداء العلني للاحتلال تمثلت في تلك الفترة بحرق العلم الاسرائيلي عدة مرات ورفع العلم الفلسطيني، ما يعني ان النتيجة بالنسبة لدولة الاحتلال هي انها ستبقى منعزلة طالما ظلت الشعوب العربية رافضة لمسار التسوية التطبيعي خاصة اذا ما اخذنا بالاعتبار ان هذه الانظمة تحكم عن طريق الدكتاتورية وليس عن طريق سيادة الشعوب في حكمها وبالتالي فإنه في لحظة استلام الحكم فيها فان الترتيبات التي سعت اليها دولة الاحتلال ستكون دون جدوى.

ان محاولة الاحتلال الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة للاستفراد في الشعب الفلسطيني اظهرت فشلها من الناحية الاستراتيجية خاصة ان الشعب الفلسطيني اظهر انه في لحظة شعورة بالتخاذل العربي والاستفراد الصهيوني يظهر طاقاته المكنونة داخله، وهناك من الشواهد على ذلك سواء في الانتفاضة الاولى التي جاءت بعد سنوات قليلة من ضرب البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت وتخاذل الدول العربية الرسمية عن نصرة الشعب الفلسطيني نفسه، او من خلال الانتفاضة الثانية والتي جاءت بعد فشل مفاوضات الوضع النهائي في "كامب ديفيد " عام 2000، وما يحدث في الفترة الحالية من عمليات بطولية في الضفة الغربية والتي ارهقت جهاز الامن لدولة الاحتلال لهو دليل على ذلك.

اما بخصوص الاستفادة من قبل الدول العربية من اتفاقيات "ابراهام"، اقتبس هنا مما قاله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في إحدى خطاباته عن الوضع الاقتصادي السيء في لبنان وحصاره الشديد كمحاولة من الغرب لعقابه على مواقفه الثابتة ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي حيث تساءل نصر الله عن حال الدول العربية القريبة من دولة الاحتلال وهل هي أفضل حالا من لبنان، موكدا ان ما تعيشه الاردن أو مصر أو منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت اتفاقيات مع الاحتلال ليس افضل حالا من لبنان بالرغم ان الدول التي مشت في الركب الامريكي واصبحت قريبة من دولة الاحتلال تم اغرائها بتحسين وضعها الاقتصادي.

ان هذه الدول الان تعيش وضع اقتصادي واجتماعي سيء لم تكن تعيشه بالأصل حينما كانت مواقفها من الاحتلال مواقف عدائية فمنظمة التحرير الفلسطينية اصبحت تعيش ما بين مطرقة الحصار الاسرائيلي على السلطة وسنديان أفعاله المستمرة من استيطان وقتل مستمر وهدم بيوت وغيرها من الاجراءات والاساليب القمعية المستمرة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

وفي المحصلة ان الدول العربية التي ذهبت إلى التنازل لدولة الاحتلال لم تستفيد من تلك التنازلات، بل على العكس تفاقمت مشاكلها، ذلك ان مخططات الاستعمار تهدف لان تبقي هذه الدول تابعة لها ولا تتحكم في مواردها، وان تمنع تحقيق التنمية الحقيقية لديها وجعلها دول تابعة لها اذ ان المشكلة التي تعاني منها هذه الدول ليس في مواردها انما في ادارة هذه الموارد والتي تتحمل الانظمة وحدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء فيها بما في ذلك السودان الذي يملك أكبر مقدرات موارد للدول العربية بما فيها الدول الخليجية.

الاحتلال الاسرائيلي واهم اذ يظن انه باتفاقياته مع انظمة الحكم في الدول العربية يستطيع تركيع الشعب الفلسطيني ودفعه لحل وفقا الى تصوراته، فالتجربة اثبتت ان الشعب الفلسطيني لا يستطيع ان يتعايش مع الاحتلال وهو دائم التمرد والثورة، ويخلق من المستحيل الأمل، وفي كل لحظة يبتكر اسلوب يجدد فيها نضاله ويقهر عدوه بالرغم من ظروفه المحيطة والسيئة.