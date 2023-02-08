الاحتلال يجدد إبعاد الشيخ ناجح بكيرات عن الأقصى لـ 6 أشهر

وطن: جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، بحق نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ ناجح بكيرات مدة 6 أشهر.

وأفاد الشيخ بكيرات، بأن "هذا القرار هو للمرة الثلاثين، منذ عام 2003، عدا عن المنع من الوصول إلى مكان عملي في باب السلسلة".

يذكر أن بكيرات تعرض لسياسة التضييق من قبل الاحتلال الإسرائيلي كفرض الإقامة الجبرية عليه، واقتحام منزله والتفتيش في مقتنياته واعتقال أبنائه.