هيئة الأسرى تكشف الحالة الصحية للجرحى الذين اختطفهم الاحتلال عقب مجزرة اريحا

وطن: كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء يوم الأربعاء ، في تقرير لها ومن خلال زيارة محاميها كريم عجوة ، تفاصيل الحالة الصحية لثلاثة أسرى مصابين ومحتجزين يقبعون في "مستشفى " هداسا " لتلقيهم العلاج، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بإتجاههم لحظة اعتقالهم .

ومن بين هذه الحالات حالة المعتقل قصي فرح (21 عاما ) من محافظة أريحا، حيث يتواجد داخل قسم الجراحة ووضعه الصحي مستقر لكنه ما زال بحاجة إلى رعاية صحية علما أنه كان قد اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي في الجهة اليسرى من الخاصرة .

وعن حالة الأسير حسن عوضات (20عاما) / أريحا والموجود في قسم العناية المكثفة والذي أصيب برصاصات في كتفيه وقدميه، حيث أجريت له عملية تم من خلالها وضع براغي في القدم اليمنى ومن المقرر أن تجرى له الأسبوع القادم عملية أخرى سيتم من خلالها وضع بلاتين حسبما أفاد الأسير .

ومن الجدير ذكره أن يوم غد ستعقد جلسة تمديد توقيف للمعتقل عوضات في محكمة "عوفر العسكرية" دون حضوره نظرا لوضعه الصحي .

أما عن حالة الأسير علاء عوضات/ أريحا حيث يتواجد في مستشفى "هداسا - عين كارم "في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس .

يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد يوم غد جلسة تمديد توقيف له في المحكمة العسكرية بعوفر، حيث ستعقد الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.