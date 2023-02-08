هزة ارضية جديدة تضرب فلسطين

وطن: ضربت هزة أرضية خفيفة فلسطين مساء اليوم الاربعاء.

وبلغ مواطنون في مدينة نابلس عن شعورهم بهزة أرضية جديدة عصر اليوم الاربعاء، بعد أقل من 24 ساعة على هزة سابقة بلغت قوتها 4.8 وقعت مساء الثلاثاء.

وقال مدير مركز التخطيط والحدّ من الكوارث جلال الدبيك ان المنطقة تعرضت لزلزال ضعيف قوته 3.5 تقريبًا حسب مقياس ريختر، ومركزه السطحي جنوب شرق نابلس، وذلك عند الساعة 4:58 مساء الأربعاء.

وضربت فلسطين مساء الثلاثاء هزة أرضية، قال مركز رصد الزلازل في جامعة النجاح الوطنية ان مركزها كان على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، على صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 3.7-4 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.