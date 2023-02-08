ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا الى 70

وطن: ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 70 شخصا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن عدد الضحايا جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 70 شخصا بعد ان تم تسجيل وفاة 3 من المصابين الذين تم انقاذهم في شمال سوريا، وبعد ان تبين ان عائلة ابو راشد التي قضت تحت الانقاض في جبلة شمال سوريا تتكون من 6 افراد وليس 5 افراد.

واكد السفير الديك ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشان سلامة جميع الاسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة.