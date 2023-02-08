مستوطنون يحتجزون مواطنين جنوب بيت لحم

وطن: احتجز أمن مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى، ومدير الإغاثة الزراعية في محافظة بيت لحم زياد صلاح أثناء تفقدهما الأراضي الزراعية، المحاذية للمستوطنة.

وأفاد موسى، بأنه أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية في مناطق "باطن المعصي" و"المشرع" و"وواد الأبيار" اعترض مركبتهم lما يسمى بأمن مستوطنة أفرات"، وتم احتجازه برفقة مدير الإغاثة الزراعية وعدد من موظفي بلدية الخضر لأكثر من ساعتين، والاستيلاء على بطاقتهم الشخصية، وتم تهديدهم في حال العودة مرة أخرى.

يشار الى أن أصحاب الأراضي القريبة من المستوطنات جنوب بلدة الخضر، يواجهون صعوبات جمة بالوصول اليها، إلا بتصريح خاص.