إدارة سجون الاحتلال تعيد الأسيرة ياسمين شعبان إلى قسم الأسيرات في سجن (الدامون)

وطن: أكّد نادي الأسير، أنّ إدارة سجون الاحتلال أعادت الأسيرة ياسمين شعبان يوم أمس إلى قسم الأسيرات في سجن (الدامون)، بعد ثمانية أيام من نقلها إلى العزل الإنفرادي في سجن (نفي تريستا)، حيث تعرضت لظروف احتجاز مأساوية، خلالها خاضت إضرابًا عن الطعام رفضًا لعزلها، وظروف احتجازها.

كما وأعادت إدارة سجن (الدامون) إلى قسم الاسيرات، أربع أسيرات تعرضنّ للعزل داخل زنازين السجن، وهن: (شروق دويات المحكومة بالسجن 16 عامًا، وتحرير ابو سرية، وولاء طنجه، وأسيل الطيطي).

وكانت قوات القمع قد نفّذت عملية قمع بحقّ الأسيرات في نهاية يناير المنصرم، وخلالها نقلت الأسيرة شعبان من سجن (الدامون) إلى العزل، وخمس أسيرات إلى العزل داخل السّجن، جرى الإفراج عن إحداهنّ لاحقًا، وفي حينه فرضت جملة من (العقوبات) على الأسيرات بعد مواجهة قوات القمع.

يُشار إلى أنّ الأسيرة شعبان من جنين، أسيرة سابقة أمضت خمس سنوات في سجون الاحتلال، وأفرج عنها عام 2019، وأعيد اعتقالها في آذار عام 2022، وما تزال موقوفة، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء.

من الجدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال تعتقل (29) أسيرة في سجونها، من بينهن ثلاث أسيرات قاصرات.