الاحتلال يستعد للتصعيد العسكري في الضفة خلال شهر رمضان

وطن: قالت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لـ"خيارات التصعيد العسكري" في شهر رمضان المبارك خلال شهر آذار/ مارس المقبل، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت قناة "كان 11" العبرية، أن الاحتلال تلقى عشرات الإنذارات بتنفيذ العمليات خاصة بعد عمليات الاحتلال في جنين وأريحا واستشهاد اكثر من 15 فلسطينيا.

وحسب القناة العبرية سينشر جيش الاحتلال وحدات عسكرية هجومية في مناطق مفصلية في الضفة الغربية خلال الأسبوعين القادمين، لغايات منع تنفيذ العمليات، وسيرتفع العدد خلال شهر رمضان الى ثلاث وحدات .

ووفق القناة العبرية فإن الاحتلال يخشى من امتداد التصعيد في شهر رمضان إلى أبعد من مناطق الضفة ويصل إلى القدس، كما يخشى من تحول موجة التصعيد إلى انتفاضة عارمة.

وقالت القناة إن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA ويليام بيرنز حذر خلال زيارته قبل أسبوعين للكيان الصهيوني من أن الوضع الأمني الراهن يشبه الفترة التي سبقت اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000.