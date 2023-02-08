بلدية نابلس تتعامل مع 83 بلاغًا خلال المنخفض الجوي

وطن: أفادت بلدية نابلس أن فرق الطوارئ المختلفة التابعة لها تعاملت مع 83 شكوى مختلفة منذ بداية المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد، وتمكنت من الاستجابة لأكثر من 90% منها.

وبينت بلدية نابلس في بيان، أن هذه الشكاوى تنوعت ما بين فتح خطوط صرف صحي، وتراكم مياه أمطار، ودخولها على بعض المنازل، وإزالة مكاره صحية وتراكم نفايات، وانهيار أسوار، وقص أغصان أشجار، وتفقد ورش بناء وتأمينها.

وتعاملت إطفائية بلدية نابلس مع 15 حادثًا خلال هذا المنخفض، تنوعت ما بين إزالة يافطات متطايرة، وسقوط خزانات مياه وغيرها.

كما نفذت فرق الطوارئ المختلفة بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس البلدي العديد من الجولات التفقدية على مدار الساعة للاطلاع على سير عمل فرق الطوارئ المناوبة.

ولفتت البلدية إلى أن عدد الشكاوى لهذا العام يعتبر منخفضًا مقارنة بالسنوات السابقة.

وعزت ذلك إلى التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، والتحضيرات العامة التي نفذتها بلدية نابلس للتحضير لاستقبال المنخفض الجوي والمتابعة الحثيثة والتجاوب السريع لفرق الطوارئ المختلفة في البلدية.