حكومة الاحتلال تعمل لسن "قانون حوميش" الأسبوع المقبل

وطن: ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم الأربعاء أن حكومة الاحتلال ستعمل على تسريع مشروع قانون يهدف شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" التي كانت أخلتها في إطار خطة الانفصال عن غزة وشمال الضفة، في العام 2005، واعاد المستوطنون اقامة بؤرة ومدرسة دينية في موقع المستوطنة المقامة على اراضي عدة قرى شمال نابلس.

وبحسب "كان"، فإن وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، طالبت خلال اجتماع الحكومة، يوم الأحد الماضي، بشرعنة "حوميش" بادعاء اقتراب نهاية المهلة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة، لدى نظرها في التماس يطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، حول سبب عدم إخلاء "حوميش".

وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، خلال اجتماع الحكومة إن اللجنة الوزارية للتشريع ستبحث في مشروع القانون، يوم الأحد المقبل، وسيتم طرح مشروع القانون في الكنيست يوم الأربعاء المقبل، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وتعهد ليفين بدفع مشروع القانون ووصفه بأنه "أفضلية عليا"، وصادق نتنياهو على أقواله.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية عبرت بداية الشهر الماضي، عن معارضة واشنطن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتعديل "قانون فك الارتباط" من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" وإقامة مدرسة دينية.

(المصدر- عرب 48)