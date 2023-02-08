مظاهرة في مدريد السبت المقبل دعما للاسرى والمقاومة الفلسطينية

وطن: أعلنت عدة مُنظمّات شعبيّة منضوية في إطار حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل عن مواصلة تنظيم "أيام الغضب والمقاومة" دعماً للحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الإحتلال، والمقاومة الفلسطينية المتصاعدة في فلسطين المحتلة.

وأصدرت "حركة نساء فلسطين – الكرامة" و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى" و"منظمة الجذور الشبابية" وشبكة "اناديكم" بياناً وملصقاً مشتركاً دعت فيه إلى أوسع مشاركة شعبية وتضامنية في مظاهرة من المتوقع أن تكون حاشدة يجري تنظميها السبت المقبل 11 فبراير شباط الجاري في العاصمة مدريد.

وكانت حركة المسار الثوري البديل قد نظّمت مظاهرة حاشدة يوم السبت 4 – فبراير شباط الجاري في العاصمة الالمانية برلين شارك فيها العشرات من الشباب العربي في ألمانيا وكوادر وأنصار"شبكة صامدون" ووأنصار قوى تضامنية وممثلين عن قوى وحركات تحرر صديقة.

وذكرت مصادر في حركة المسار الثوري البديل أن "رابطة فلسطين ستنتصر" نظّمت سلسلة مظاهرات وفعاليات في فرنسا ضد زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتننياهو، كما تشارك "الرابطة" بفعالية في الدعوة لفعاليات "أيام الغضب والمقاومة" ونشاطات مماثلة في "باريس" و" تولوز" وغيرها من المناطق في فرنسا.