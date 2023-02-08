الطقس: اجواء شديدة البرودة وسقوط الامطار يتواصل على مختلف المناطق

وطن: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي خلال ساعات النهار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة ، وتسقط الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويتوقع اعتبارا من ساعات الصباح الباكر سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر ويتوقع ان تكون متراكمة والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة : يتراجع تأثير المنخفض الجوي على البلاد تدريجيا ويكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على معظم المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع .

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.