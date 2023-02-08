اقتحامات واعتقالات في الضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء عدة مناطق في انحاء الضفة ونفذت عمليات تفتيش وتخريب في المنازل التي طالتها عمليات الدهم، كما واعتقلت عددا من المواطنين خلال ذلك.

وعرف من بين المعتقلين:

- الشاب حسن فيصل ابو الرب من قرية مسلية جنوب جنين، وهو شقيق الشهيد مصطفى ابو الرب.

- الشاب صالح رأفت ربايعة- ميثلون/ جنين.

-علاء تيسير،- بيتللو/ رام الله

- محمود لطفي- بيتللو/ رام الله

واقتحمت قوات الاحتلال منزلا في سلواد بمحافظة رام الله وخربت وحطمت معظم محتوياته.