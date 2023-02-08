اصابتان احداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وطن: اصيب شابان برصاص الاحتلال فجر اليوم الاربعاء، (احدهما حالته خطيرة) خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة ومنطقة بلاطة البلد بنابلس.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن شابا وصل الى المستشفى بحالة توقف قلب وتنفس، جراء إصابته برصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم، وتم إجراء الإنعاش اللازم له، وهو الآن في العناية المكثفة.

وأضافت أن الشاب الثاني أصيب برصاصتين في اليد اليمنى، وحالته مستقرة.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط مخيم بلاطة ومقام يوسف فجر اليوم.

وذكرت مصادر محلية ان اشتباكات وقعت خلال اقتحام الجيش المنطقة.