إصابتان إحداهما بالرأس خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة

وطن: أصيب شابان فلسطينيان، أحدهما برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر اليوم الأربعاء.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع إصابتين واحدة بالرأس وصفت بالخطيرة جدا والأخرى باليد.

وذكرت مصادر محلية، أن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال دهمت المنطقة الشرقية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

وأضافت المصادر، أن مقاومين تصدوا للقوات المقتحمة ودارت اشتباكات مسلحة.