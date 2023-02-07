الحكومة: تعطيل الدوام في جميع المدارس غدا بسبب الظروف الجوية

وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أنه تقرر تعطيل الدوام في جميع المدارس ليوم غد الأربعاء، وتأخير دوام الوزارات والمؤسسات إلى الساعة التاسعة صباحا.

وأوضح ملحم في تصريح صدر عن مكتبه، مساء اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء "في ضوء حالة عدم الاستقرار في الظروف الجوية، وبعد التشاور مع لجان الطوارئ في المحافظات والدفاع المدني والأرصاد الجوية ووزارة التربية والتعليم".