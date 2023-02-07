ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسورية إلى أكثر من 6 آلاف و320

وطن: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع بالقرب من الحدود التركية السورية بقوّة 7,8 درجات على سلم ريختر، في عموم سورية وتركيا إلى ما يزيد عن 6 آلاف و326 قتيلا، في حصيلة جديدة، اليوم الثلاثاء، وتم تسجيل آلاف الإصابات، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني وفرق المتطوعين جهودها لمحاولة استخراج العالقين تحت ركام المنازل والعمارات.

ووصلت حصيلة الضحايا في سورية إلى 1782 قتيل وأكثر 3648 مصابا، جراء الزلزال الذي وقع فجر، الإثنين، ومركزه جنوبي تركيا. أما في تركيا فارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى 4 آلاف و544، فيما وصل عدد المصابين إلى 26 ألفا و725، وذلك بعد أن كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 3 آلاف و703 قتلى و22 ألفا و286 مصابا، بحسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ("آفاد")، مساء اليوم.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حالة الطوارئ في 10 محافظات تركية ضربها الزلزال.

وقال نائب الرئيس التركي إنه تم "إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "23 مليون شخص تضرر إثر الزلزال بينهم 1.4 مليون طفل".

المصدر: (عرب48)