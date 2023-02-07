نوع محدد من التوابل.. يحافظ على عقلك ويحسن مزاجك

وطن: إحدى الخطوات الأولى التي يجب عليك اتخاذها إذا كنت ترغب في الحفاظ على دماغك متقدا ومزاجك عاليا هي إعطاء الأولوية لنظام غذائي صحي يشتمل على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.

وعلى الرغم من أن ضمان حصولك على ما يكفي من البروتين والألياف والكربوهيدرات في نظامك الغذائي يعد أمرا بالغ الأهمية دائما، فهناك عنصر واحد قد تغفل عنه، والذي يمكن أن يرتقي بصحة دماغك أكثر، وهو التوابل.

وقالت خبيرة التغذية، جوانا وين إن القرفة هي واحدة من أفضل الخيارات المتاحة بفضل خصائصها المضادة للالتهابات وفوائدها الأخرى.

فوائد القرفة

قادرة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

تفيد الدماغ وتقوي الذاكرة وتحسن الحالة المزاجية.

تتعلق فوائد القرفة بمركب عضوي يسمى سينامالديهيد، يساعد على إعطائها نكهتها الرائعة.

تساعد أيضا في تقليل مستويات الالتهاب في الجسم وتنظيم هرمونات التوتر.

اقتراحات لدمج القرفة في نظامك الغذائي

يمكن إضافتها للقهوة.

رشها على الزبادي أو دقيق الشوفان.

يمكن أيضا دمجها في العديد من الوصفات مثل العصائر والفطائر أو السلطات.