"هيئة الأسرى": الأشبال في سجن "الدامون" بخير ولا إصابات في صفوفه

وطن:أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى الأشبال في سجن "الدامون" بخير ولا يوجد هناك أي إصابات في صفوفهم، وذلك بعد تمكن محامية الهيئة هبة مصالحة من زيارة السجن.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن العقوبات ما زالت مفروضة على الأسرى الأشبال، وتجري متابعتها ومعالجتها عن كثب من قبل قيادة الأشبال والحركة الأسيرة، وطالبت بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تروج، والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية .

يذكر أن إدارة سجن "الدامون" اقتحمت أمس قسم الأشبال واعتدت عليهم، كما فرضت عقوبات قاسية بحقهم منها: منع الاتصال الهاتفي، والاستيلاء على الأدوات الكهربائية، ومنع الزيارة لمدة شهر، وتحويل غرف الأشبال لزنازين لمدة أربعة أيام، وإغلاق "الكنتينا" لمدة أسبوع، ومنع الزيارة لمدة شهر .