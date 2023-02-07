"العليا" الإسرائيلية تحدد موعدا للنظر بإخلاء وتهجير الخان الأحمر

وطن: قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، ستنعقد في الأول من أيار/ مايو المقبل، وردت طلب حكومة الاحتلال بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر.

جاء ذلك في قرار صدر عن القاضي الاسرائيلي نوعام سولبيرغ، في أعقاب طلب حكومة الاحتلال إمهالها حتى مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، لبلورة ردها المفصل في هذه القضية "المعقدة والبالغة الحساسية"، على حد تعبير حكومة الاحتلال التي شددت على أنها تعتزم "تنفيذ أوامر الهدم".

المصدر: (عرب48)