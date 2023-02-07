ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 57

وطن: قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د. احمد الديك أن عدد ضحايا الزلزال من أبناء شعبنا في سوريا ارتفع إلى 42 بعد أن تم قبل قليل استخراج جثة لمواطنة فلسطينية من عائلة رنو من تحت الأنقاض، وبعد الإعلان عن وفاة مواطن من عائلة شحرور متأثراً بإصابته من الناجين الذين تم استخراجهم بالأمس.

وأكد السفير الديك أن عدد الذين لا زالوا مفقودين تحت الأنقاض 7 مواطنين. وبالتالي يرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر في كل من سوريا وتركيا إلى 57 .

وقال الديك ان عمليات الإنقاذ مستمرة مع ضعف احتمالية ايجاد أحياء.