كيف تفاعل الفلسطينيون على مواقع التواصل مع زلزال سوريا وتركيا؟

رام الله - وطن: بالحزن والأدعية ومشاعر التضامن، عبر فلسطينيون في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أمس الاثنين وما زالت أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين مستمرة.

وعبر الفنان الفلسطيني المقيم في تركيا علاء اللقطة من خلال رسم كاريكاتير عن مشاعر التضامن التي توحد المؤمنون في بلواهم مستعيناً بالآية الكريمة:" إنما المؤمنون أخوة" والتي جعلها شقوقاً في أرضية اللوحة كما صدوع الزلزال، بينما تحمل امرأة طفلاً من بين الأنقاض، وتتأهب لمساعدة آخر بعد أن رفع يده من بين الردم والركام.

فيما أكدت الكاتبة الشابة دعاء سويلم على حسابها في "فيسبوك" وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب السوري في محنته قائلة:" الشعب السوري شعب عظيم مصابكم مصابنا حزنكم حزننا قهركم قهرنا..نحنا رح انضل نكتبلكم وندعيلكم".

فيما نشر الرسام محمود عباس على حسابه على "إنستغرام" لوحة لامرأة تجسد وحدة الوجع وآلام كارثة الزلزال الذي ألم بالبلدين سوريا وتركيا.

"في حفظ الرحمن يا سوريا .. ربنا يكون معكم" هذا ما كتبه الطبيب أكرم سعادة على حسابه على "فيسبوك".

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز يوم امس بإرسال فرق من الدفاع المدني وطواقم طبية، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا صباح اليوم الإثنين، مخلفا آلاف القتلى والمصابين وأضرارا مادية كبيرة.

وقال رئيس الوزراء: "إنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لوصول فرق الإنقاذ مع الدولتين السورية والتركية لتسهيل الوصول إلى المناطق المنكوبة وتقديم المساعدة لضحايا الزلزال".

وقدم رئيس الوزراء تعازيه لأسر الضحايا، معربا عن أمله بالشفاء للمصابين.

ونعى الرئيس محمود عباس ضحايا الزلزال، كما نعت الفصائل والاحزاب الفلسطينية بضحايا الزلزال، داعين الى تقديم المساعدات والاغاثة للمحتاجين في سوريا وتركيا.