تركيا تعلن حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لـ3 أشهر

وطن: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، حالة طوارئ في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال لمدة ثلاثة أشهر، لافتاً إلى تخصيص خمسة مليارات دولار كخطوة أولى لاسترجاع الخدمات الأساسية سريعاً في المناطق المتضررة.

وخلال كلمة له قال أردوغان إن الزلزال الذي تعرضت له تركيا يعتبر من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ، وأن تركيا تحاول تسخير كل إمكانياتها في عمليات الإنقاذ.

وأشار أردوغان إلى إنشاء 54 ألف مخيم أرسلت إلى المناطق المنكوبة، كما يتم تقديم مساعدات طارئة، كما تم إرسال 5 آلاف عامل في قطاع الصحة إلى المناطق المتضررة، مع تكثيف جهود الإغاثة للمتضررين من الزلزال براً وجواً.



وأضاف أردوغان حول خطوات الدولة التركية عقب الزلزال:"خصصنا مسيرات لتشخيص وضع المباني المنهارة والمتصدعة، وتمكن فرق الإنقاذ من نجدة ما يزيد عن 8 آلاف مواطن حتى الآن، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 3549 والمصابين إلى 22168، ولقد تلقينا عروض مساعدة من أكثر من 70 دولة و14 منظمة".